السعودية اليوم / بلدية رفحاء تخالف 8 مرافق خلال حملاتها على المنشآت



رفحاء27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

تكثف بلدية ‫محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حملاتها التفتيشية وجولاتها الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم، ضمن حملة ‫غذاؤكم أمانة، وتم رصد 8 مخالفات خلال يومين ، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة.

وبالتزامن مع ذلك نفذ القسم النسائي ببلدية رفحاء رقابة مكثفة على مشاغل التجميل والمحلات النسائية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة حفاظاً على الصحة العامة، وتوفير بيئة ‏آمنه للمتسوقين.

ودعت البلدية لتعاون المواطنين والمقيمين معها بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية عبر الرقم 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .

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19:43ت م

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