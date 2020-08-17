السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تزيل تعديات عن أراضٍ حكومية



ظهران الجنوب 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تعديات على أراضٍ حكومية .

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية - خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية - تعديات على أراضٍ حكومية بمركز الجوة التابع للمحافظة، وهي عبارة عن أحواش ومباني حجرية ، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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19:42ت م

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