السعودية اليوم / لبنان تسجل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 5646 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء الى 2809، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس الى 105 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

// انتهى //

19:26ت م

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بيروت 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 436 ضمن المُقيمين، و20 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 9337 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 5646 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء الى 2809، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس الى 105 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.// انتهى //19:26ت م0188

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