السعودية اليوم / الأردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود ل-4 أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والزرقاء والبلقاء، مبينا وجود 5 حالات بقسم العناية الحثيثة منها حالة في مرحلة خطرة.

// انتهى//

19:13ت م

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عمّان 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1398 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود ل-4 أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والزرقاء والبلقاء، مبينا وجود 5 حالات بقسم العناية الحثيثة منها حالة في مرحلة خطرة.// انتهى//19:13ت م0182

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