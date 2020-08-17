السعودية اليوم / باكستان تسجل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7 حالات وفاة، و488 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 289215

إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6175 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 269087 حالة، وتوجد 771 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

19:13ت م

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إسلام آباد 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7 حالات وفاة، و488 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 289215إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6175 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 269087 حالة، وتوجد 771 حالة في وضع حرج.// انتهى //19:13ت م0181

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