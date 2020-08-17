السعودية اليوم / أذربيجان تسجل 124 حالة جديدة بفيروس كورونا



باكو 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفا، ووفاة 508 حالات.

// انتهى //

18:30ت م

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باكو 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفا، ووفاة 508 حالات.// انتهى //18:30ت م0177

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