اقتصادي / بلدية العزيزية بمكة المكرمة تغلق 5 منشآت تجارية



مكة المكرمة في 27 ذو الحجة 1441هـ الموافق 17اغسطس 2020م واس

تواصل وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على المشهد الحضري .

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 25 حملة رقابية على المنشآت التجارية ، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت ، بسب عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس

وأكَّد على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية ، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا ، و حرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات ، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات و شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية .

// انتهى //

18:24ت م

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مكة المكرمة في 27 ذو الحجة 1441هـ الموافق 17اغسطس 2020م واستواصل وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على المشهد الحضري .وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 25 حملة رقابية على المنشآت التجارية ، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت ، بسب عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ، كما تم خلال الحملة رفع 2 طن مخلفات بناء ، إضافةً إلى إزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة .وأكَّد على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية ، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا ، و حرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات ، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات و شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية .// انتهى //18:24ت م0176

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