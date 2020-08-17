السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة تسلّم الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد



الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واستمراراً للعلاقة المتميزة التي تجمع ما بين المملكة العربية

وقد تسلّم الدفعة الثانية مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.

وتأتي هذه الهدية استشعاراً من المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي اجتاح فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) دول العالم كافة.

// انتهى //

18:23ت م

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الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسإنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واستمراراً للعلاقة المتميزة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، سلّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة اليوم، الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وقد تسلّم الدفعة الثانية مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.وتأتي هذه الهدية استشعاراً من المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي اجتاح فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) دول العالم كافة.// انتهى //18:23ت م0175

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