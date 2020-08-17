السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق الملتقى الافتراضي "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة" بعد غدٍ



جدة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز بعد غدٍ "الأربعاء" فعاليات الملتقى الافتراضي بعنوان "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة" برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوب، ويستهدف المؤسسات التعليمية ومراكز الإرشاد الجامعي والمتخصصين في المجال النفسي والطلبة من الجامعات

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية ، ويهدف إلى التوعية بأهم التحديثات والمشكلات النفسية والأكاديمية التي تواجه المؤسسات والأسر والطلبة للتعايش مع الظروف الراهنة وتأثيرها على الجانب النفسي والأكاديمي .

وأشار إلى أن الملتقى يناقش ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في دور المؤسسات التعليمية ، والأسرة ، والطلاب ، بمشاركة 17 مختصاً من جهات حكومية وتعليمية حيث يشتمل على 6 جلسات تتعلق بـ دور المؤسسات التعليمية والحكومية لتهيئة الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد ، ومبادرات مراكز الإرشاد لدعم الطلبة قبل وبعد بداية العام الدراسي .

ويحمل الملتقى خلال جلساته دور الأسرة في تهيئة الأبناء في ظل الأوضاع الراهنة ، والتطمين النفسي للطلبة في مرحلة التعايش مع الواقع ، ودور الأقسام العلمية والعاملين مع الطلبة .

ودعا عميد شؤون الطلاب المهتمين والمختصين والطلاب والطالبات للمشاركة والاستفادة من الجلسات والتسجيل والدخول المباشر عبر الروابط التالية : رابط جلسات اليوم الأول: ‏https://zoom.us/webinar/register/WN_WvynWbzAT06lG5edqGWTKQ رابط جلسات اليوم الثاني : ‏https://zoom.us/webinar/register/WN_weeeR_nAR5OK-7zUVth03Q

// انتهى //

17:36ت م

0166



جدة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستطلق جامعة الملك عبدالعزيز بعد غدٍ "الأربعاء" فعاليات الملتقى الافتراضي بعنوان "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة" برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوب، ويستهدف المؤسسات التعليمية ومراكز الإرشاد الجامعي والمتخصصين في المجال النفسي والطلبة من الجامعات السعودية وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية ، ويهدف إلى التوعية بأهم التحديثات والمشكلات النفسية والأكاديمية التي تواجه المؤسسات والأسر والطلبة للتعايش مع الظروف الراهنة وتأثيرها على الجانب النفسي والأكاديمي .وأشار إلى أن الملتقى يناقش ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في دور المؤسسات التعليمية ، والأسرة ، والطلاب ، بمشاركة 17 مختصاً من جهات حكومية وتعليمية حيث يشتمل على 6 جلسات تتعلق بـ دور المؤسسات التعليمية والحكومية لتهيئة الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد ، ومبادرات مراكز الإرشاد لدعم الطلبة قبل وبعد بداية العام الدراسي .ويحمل الملتقى خلال جلساته دور الأسرة في تهيئة الأبناء في ظل الأوضاع الراهنة ، والتطمين النفسي للطلبة في مرحلة التعايش مع الواقع ، ودور الأقسام العلمية والعاملين مع الطلبة .ودعا عميد شؤون الطلاب المهتمين والمختصين والطلاب والطالبات للمشاركة والاستفادة من الجلسات والتسجيل والدخول المباشر عبر الروابط التالية : رابط جلسات اليوم الأول: ‏https://zoom.us/webinar/register/WN_WvynWbzAT06lG5edqGWTKQ رابط جلسات اليوم الثاني : ‏https://zoom.us/webinar/register/WN_weeeR_nAR5OK-7zUVth03Q// انتهى //17:36ت م0166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق الملتقى الافتراضي "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة" بعد غدٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.