الكابوريا تعزز المناعة وتحد من أمراض القلب

2020-08-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فاطمة حسين، أن تناول الكابوريا يعزز من مناعة الجسم ويقي من عدة أمراض لاحتوائه على عناصر مهمة.

Advertisements

وأوضحت أن الكابوريا أو ما يعرف بالسلطعون أو في مجتمعنا المحلي بـ” أبو مقص” أو “أبو جلمبو” يعتبر من أقل السعرات الحرارية والدهون، إذ يحتوي لحم السلطعون على 98 سعرة حرارية وأقل من 2G من الدهون، وهذا يجعل لحمه غذاء مناسبًا لصحة القلب، كما أن تناول السلطعون المشوي والمسلوق بالبهارات أفضل من المقلي الذي يحتوي على الزيوت، كما أن تناول شوربة الكابوريا مفيد للصحة.

الكابوريا مصدر طبيعي للفيتامينات

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن السلطعون يحتوي على حمض أوميغا 3 الدهني، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يزيد من الكولسترول الجيد، ويمنع تخثر الدم وتعزيز المقاومة للعدوى، كما أنه غني بالبروتينات والكالسيوم والزنك، وخالٍ من الكربوهيدرات، كما يعد مصدرًا طبيعيًا لبعض الفيتامينات والمعادن، فلحوم السلطعون تحتوي على كميات عالية من فيتامين B12، وهو أمر جيد لصحة وظائف المخ والجهاز العصبي، وفيتامين A (جيدة للبصر) وC (للنمو السليم)، وفيتامينات أخرى مثل الثيامين (B1، لتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة)، ريبوفلافين (B2، لتصنيع خلايا الدم الحمراء)، والنياسين (B3، للهضم السليم)، كما أن المعادن الموجودة في لحم السلطعون تشمل البوتاسيوم ( الخلايا السليمة) والصوديوم (لتنظيم ضغط الدم) والفوسفور (للأسنان وعظام قوية) والكالسيوم (لدعم الصحة العامة).

السلطعون يتغذى على القشريات

وأكدت، أن السلطعون يعتبر من الحيوانات اللافقارية التي تعيش في البحار ولها عشرة أرجل؛ لذا فهي تسمى بـ”الحيوان عشاري الأرجل”، وهو حيوان برمائي، له جسم دائري سطحه الخارجي العلوي مغطى بصدفة قوية وله زوج من (المخالب) التي يستخدمها في الصيد والأكل وللدفاع عن نفسه، أما غذاء السلطعون فيتمثل في النباتات والكائنات الحية الدقيقة التي لا يكون لها عمود فقرى، كما يتغذى السلطعون على القشريات الصغيرة مثل الجمبري والأسماك الصغيرة كما تأكل المحار وبقايا المواد العضوية.

شارك الخبر







