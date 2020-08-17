- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس النيجر ساني مهامادو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 06:20 PM
ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس النيجر ساني مهامادو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.
، وزير الخارجية يستعرض سبل دعم العلاقات مع مبعوث رئيس النيجر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض سبل دعم العلاقات مع مبعوث رئيس النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.