السعودية | دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين وللمناطق المدنية في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:35 مساءً, 17 أغسطس 2020 م المناطق - واس أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانة واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ، من خلال إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المنطقة الجنوبية والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت ، قوله : إن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية، يُعد انتهاكا لجميع المواثيق والأعراف الدولية وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وناشد المصدر المجتمع الدولي إلى المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن المملكة والمنطقة ، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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