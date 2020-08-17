شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع مبعوث رئيس النيجر والان نبدء بالتفاصيل

استقبل سمو وزيرالخارجية فيصل بن فرحان يستقبل مبعوث رئيس النيجر، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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