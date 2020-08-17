شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الأمن العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-17 إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الأمن العام على رتبة جندي للرجال فقط Advertisements متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي رجال.

وبينت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي (هنا).



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.