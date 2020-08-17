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مدني جازان : العثور على صاروخ جرفته السيول المنقولة من اليمن
دون تسجيل أية إصابات
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن مدني جازان أنه تم العثور على جسم صاروخ في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم يتم تسجيل أية إصابات.
تفاصيل العثور على صاروخ يمني
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على جسم مشتبه بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.
وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتبين أنه عبارة عن جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل ـ ولله الحمد ـ أي إصابات في الموقع.
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