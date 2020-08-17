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بأمر الملك سلمان .. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة لمرتبة مدعي استئناف
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة ـ مدعي استئناف ـ على سلك أعضاء النيابة العامة.
النائب العام يشكر الملك سلمان
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
مضاعفة الجهود والعطاء
وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
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