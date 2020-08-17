شكرا لقرائتكم عملية قيصرية عاجلة تنقذ مصابة كورونا وجنينها بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-17 عملية قيصرية عاجلة تنقذ مصابة كورونا وجنينها بجازان Advertisements متابعات الخليج 365 - واس تمكن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفايروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح الفريق المعالج أن السيدة كانت تعاني من إنقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الآشعة التلفزيونية جفاف تام للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود إضطرابات شديدة بنبض الجنين.

وبين أن الفريق الطبي اتخذ القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكلات الطبية المعمول بها وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية قيصرية عاجلة تنقذ مصابة كورونا وجنينها بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.