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جريمة مروعة أخرى تهز جازان.. عشريني يطعن ابن شقيقته حتى الموت
الجاني حاول الفرار لكن الجهات الأمنية أطاحت به
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
في جريمة مروعة أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على قتل ابن شقيقته، قبل ظهر اليوم الاثنين، وذلك في إحدى القرى الواقعة جنوب شرق محافظة أبو عريش.
تسديد عدة طعنات ومحاولة هروب:
وأفادت مصادر لـ“متابعات الخليج 365”، أن الجاني أقدم على قتل ابن شقيقته باستخدام سلاح أبيض، بعد أن سدد له عدة طعنات، وذلك بسبب خلاف قديم بينهما.
وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش ألقت القبض على الجاني في وقت وجيز بعد محاولة هروبه، حيث باشرت فرق الأدلة الجنائية موقع الحادثة وتحفظت على سلاح الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة المروعة.
الأسبوع الثاني لحوادث القتل في جازان:
يأتي ذلك بعد حدوث عدة جرائم قتل في منطقة جازان للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على قتل والده نحرًا، يوم الخميس الماضي، وذلك في إحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان.
والجريمة الأخرى، وقعت يوم الأربعاء الماضي في إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة، جنوب منطقة جازان، حيث أقدم أربعيني على قتل ابن عمه وصهره بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما، وانتهى الأمر بانتحار الجاني في ظروف غامضة.
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