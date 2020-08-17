منتج أفق من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة يصل لـ10 مليون ريال

منتج أفق من بنك التنمية الاجتماعية أحدث منتجات البنك التي أطلقها مؤخرًا، بهدف تمويل المنشآت الصغيرة القائمة، وبتمويل يصل إلى 10 مليون ريال سعودي، وقد صُمم هذا المنتج لنمويل الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد سنين عملها عن 3 سنوات ، وتبدأ مبيعاتها السنوية من 3 مليون ريال وحتى الحد الاقصى 200 مليون ريال، ويأتي إطلاق هذا المنتج ضمن إطار توجّه البنك الاستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة، من أجل رفع مساهمتها في رفد الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين، من خلال تقديم برامج دعم تمكِّن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية.

منتج أفق من بنك التنمية الاجتماعية

أنواع التمويل والقطاعات المستهدفة

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية القطاعات المستهدفة وتشمل :

قطاع التعليم.

قطاع الصناعة.

قطاع الترفيه والسياحة ( جودة الحياة).

قطاع التقنية.

قطاع التجزئة.

أي قطاعات يرى البنك جدوى تمويلها.

ويبلغ التمويل بحد أقصى مبلغ 10 مليون ريال سعودي وهو على نوعين:

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تمويل قصير الأجل: وهو مخصص لدعم الدورة التشغيلية للمنشأة، بمدة سداد لا تزيد عن سنة واحدة.

تمويل طويل الأجل : وذلك لدعم التوسعات الرأسمالية، بمدة سداد لا تزيد عن ٥ سنوات.

أهداف برنامج التمويل ” أفق “

وأوضح نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، يهدف هذا البرنامج إلى توفير الحلول المالية وغير المالية لرواد الأعمال، وذلك من خلال تقديم التمويل المناسب، وخدمات التدريب، و الاستشارات المتخصصة، ومن بين الأهداف الأخرى:

تقديم تمويل مشاريع المؤسسات والشركات، لتمكين المواطنين من المشاريع.

المساهمة في الاقتصاد المحلي.

تعزيز مركز المملكة في مؤشر سهولة الأعمال.

استحداث فرص وظيفية للشباب السعودي.

ويُذكر ان بنك التنمية الاجتماعية وعلى مدى 12 عامًا قدم تمويل لأكثر من 25 ألف منشأة صغيرة وناشئة، ووصلت قيمة التمويلات الإجمالية تجاوزت الـ6 مليارات ريال، وعلى مدار الـ50 سنة قدم البنك خدمات لأكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليارات ريال بنوعي التمويل ( التمويل الاجتماعي وتمويل المنشآت ).

ويمكن عبر الموقع الإلكتروني التالي : بنك التنمية الاجتماعية الإطلاع على خدمات البنك والاستفادة من منتجاته المتعددة.