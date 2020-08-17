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أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على جسم مشتبه بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.
وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتبين أنه عبارة عن جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل -ولله الحمد- أي إصابات في الموقع.
جازان جسم صاروخ
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 05:47 PM
لم تسجل أي إصابات في الموقعبالصور: جازان.. العثور على جسم صاروخ في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على جسم مشتبه بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.
وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتبين أنه عبارة عن جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل -ولله الحمد- أي إصابات في الموقع.
، بالصور: جازان.. العثور على جسم صاروخ في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
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