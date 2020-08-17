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تفقد مدير التعليم، خالد الغامدي، عددًا من المدارس للوقوف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتطبيق آلية العودة للدراسة التي أقرتها وزارة التعليم.
جاء ذلك، ضمن استعدادات إدارة التعليم في بيشة للعام الدراسي الجديد.
كما ناقش مع قادة المدارس احتياجاتها، واطلع على خططها لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب.
وأشرف "الغامدي" على تنفيذ إدارة المستودعات وقسم المقررات الدراسية لخطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها لمكاتب التعليم التابعة للإدارة وفق الخطة الزمنية لتوزيع المقررات للعام ١٤٤٢هـ.
يذكر أن إدارة التعليم في بيشة، اعتمدت مبكرًا ملامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل، والتي أعدتها إدارة التخطيط والتطوير.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 05:40 PM
اطلع على خطط توزيع المقررات الدراسية للطلاب"الغامدي" يقف على استعداد عدد من مدارس بيشة للعام الدراسي الجديد
تفقد مدير التعليم، خالد الغامدي، عددًا من المدارس للوقوف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتطبيق آلية العودة للدراسة التي أقرتها وزارة التعليم.
جاء ذلك، ضمن استعدادات إدارة التعليم في بيشة للعام الدراسي الجديد.
كما ناقش مع قادة المدارس احتياجاتها، واطلع على خططها لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب.
وأشرف "الغامدي" على تنفيذ إدارة المستودعات وقسم المقررات الدراسية لخطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها لمكاتب التعليم التابعة للإدارة وفق الخطة الزمنية لتوزيع المقررات للعام ١٤٤٢هـ.
يذكر أن إدارة التعليم في بيشة، اعتمدت مبكرًا ملامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل، والتي أعدتها إدارة التخطيط والتطوير.
، "الغامدي" يقف على استعداد عدد من مدارس بيشة للعام الدراسي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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