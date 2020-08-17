محمد بن مسعود - الدمام - 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 05:30 PM للاستعلام عن النتيجة والمتطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف" إعلان نتائج القبول النهائي للأمن العام على رتبة "جندي" رجال إعلان نتائج القبول النهائي للأمن العام على رتبة "جندي" رجال أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال. Advertisements وبيّنت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result. الكلمات المفتاحية ، إعلان نتائج القبول النهائي للأمن العام على رتبة "جندي" رجال ،

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