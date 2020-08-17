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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر.
وقال إن مشروع "نيوم" محل أنظار العالم أجمع، والجميع على استعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة.
وأضاف أن مشروع نيوم سيعزز المشروعات التنموية في المملكة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.
وناقش مع الرئيس التنفيذي للمشروع العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذا المشروع العملاق.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يقدمه من دعم وتسهيل كل الإمكانيات منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المشروع.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 05:21 PM
أكد أن المشروع يعزز مشروعات التنمية في المملكة
استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر.
وقال إن مشروع "نيوم" محل أنظار العالم أجمع، والجميع على استعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة.
وأضاف أن مشروع نيوم سيعزز المشروعات التنموية في المملكة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.
وناقش مع الرئيس التنفيذي للمشروع العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذا المشروع العملاق.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يقدمه من دعم وتسهيل كل الإمكانيات منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المشروع.
، أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم ،
المصدر : الخليج 365
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