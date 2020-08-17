- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - حصل الأخصائي أول بصحة منطقة الحدود الشمالية، عيد بن ندا العنزي، على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع "تخصص تنمية صحية" من الجامعة الأردنية.
ويعتبر "العنزي" من الكوادر الإدارية المؤهلة، وسبق أن عين مديراً للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء.
ويعمل حالياً مستشاراً للمدير العام للشؤون الفنية بصحة الحدود الشمالية، واستضيف سابقاً في لقاء الخميس للناجحين للحديث عن مسيرته العلمية وقصة نجاحه وكفاحه.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "العنزي" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 05:18 PM
حصل الأخصائي أول بصحة منطقة الحدود الشمالية، عيد بن ندا العنزي، على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع "تخصص تنمية صحية" من الجامعة الأردنية.
ويعتبر "العنزي" من الكوادر الإدارية المؤهلة، وسبق أن عين مديراً للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء.
ويعمل حالياً مستشاراً للمدير العام للشؤون الفنية بصحة الحدود الشمالية، واستضيف سابقاً في لقاء الخميس للناجحين للحديث عن مسيرته العلمية وقصة نجاحه وكفاحه.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "العنزي" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
، "العنزي" ينال الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العنزي" ينال الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.