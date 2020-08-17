الآن …طريقة التسجيل فى تداول الراجحى فى دقائق معدودة

يُعد مصرف الراحجى من أهم المصارف الإسلامية التى توجد بالمملكة العربية السعودية، لما يسير عليه من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويحرص على توفير خدمة مصرفية لجميع عملائه لتحقيق الأمان والراحة لهم.

أتاح مصرف الراحجى لأى شخص خدمة تداول الأسهم سواء المحلية أو العالمية وذلك بعد التسجيل فى الموقع الخاص بتداول الراجحى لبيع وشراء الأسهم التى يرغب بها.

طريقة التسجيل فى تداول الراجحى

من الممكن التسجيل فى تداول الراجحى بسهولة ويسر بشرط أن يكون لديك حساب فى مصرف الراجحى، ويمكنك التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

دخول العميل للصفحة الرئيسية لمصرف الراجحى

إذا كنت تملك حساب فسيتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، أما إذا كنت لم تملك حسابًا فستقوم باختيار كلمة مستخدم جديد وتُكمل الخطوات المطلوبة منك، من خلال ادخال رقم الهوية الخاص بك،أو رقم الإقامة أو رقم المحفظة الخاصة بك وفى حالة عدم معرفته يمكنك الحصول عليه من خلال رقم الدعم الفنى 8001245858 وبعد ذلك سيتم إرسال رقم التفعيل الخاص بك من خلال رسالة نصية على هاتفك المحمول.

وتقوم بادخال رقم التفعيل فى الخانة المخصصة له، وبعد ذلك اضغط على التالى.

وتقم باختيار خدمة التداول الإلكترونى والضغط على التالى.

قراءة الشروط والأحكام بدقة واختيار ( قبول ) ثم ( موافق ).

ومن هنا سيطلب منك تحديد اسم المستخدم الخاص بك،وكلمة السر ثم ادخال كلمة السر مرة آخرى لتأكيد الاختيار، وادخال البريد الإلكترونى الخاص بك وتحديد نوع العمل سواء شركة أو فرد، وتحديد اللغة التى ترغب بالعمل بها، واختيار طريقة استقبال اسم المستخدم سواء رسالة نصية أو البريد الإلكترونى.

ومن ثم تحديد نوع الاشتراك، ومقدار الرسوم التى ستدفعها، والضعط على التالى.

واختيار المحفظة التى ترغب بخصم رسوم الاشتراك منها والضغط على تأكيد ثم موافق.

ومن هنا تكون قد انتهيت من التسجيل فى خدمة تداول الراجحى، وللدخول لابد من العودة إلى الصفحة الرئيسية وادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

قنوات التداول فى شركة الراجحى المالية

هناك العديد من قنوات التداول التى قامت شركة الراجحى بتوفيرها، وتعيين مجموعة من كوادر الوسطاء لتوفير أفضل خدمة لعملائها، ومن أهم قنوات التداول التى وفرتها شركة الراجحى ما يلى: