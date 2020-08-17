شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الخثلان : أبوال الأغنام طاهرة وليست نجسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إن بول الأغنام وما يؤكل لحمه تعد طاهرة.

وأكد، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن هناك دلائل على صحة ذلك، ومنها قصة العرنيين، الذين أتوا إلى المدينة وأصابهم المرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدقوا بالإبل، ويشربوا من أبوالها وألبانها.

وأضاف أن النبي طاف في حجة الوداع على بعيره الأمر الذى يدل أيضا على أن الإبل وأبوالها طاهرة، وليست نجسة، مؤكداً أن ذلك ينطبق على كل ما يؤكل لحمه.