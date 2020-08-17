شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت هيئة الأرصاد تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية غدًا الثلاثلء. توقعت هيئة الأرصاد تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية غدًا الثلاثلء. و قالت إن هناك فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة. وتوقعت نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

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