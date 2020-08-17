شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادت وقائية خلال عودة الهيئة التعليمية والإدارية بمدارس الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للتنظيم بالرياض ، عودة الهيئة التعليمية والإدارية بمدارس الرياض، لإعداد الخطة الإستراتيجية للمدرسة كذلك لتسليم الكتب للطلاب واولياء الأمور والوقوف على أعمال القبول والتسجيل ، استعداد للعام الدراسي الجديد. أعلنت الهيئة العامة للتنظيم بالرياض ، عودة الهيئة التعليمية والإدارية بمدارس الرياض، لإعداد الخطة الإستراتيجية للمدرسة كذلك لتسليم الكتب للطلاب واولياء الأمور والوقوف على أعمال القبول والتسجيل ، استعداد للعام الدراسي الجديد. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الهيئة عبر حسابها "تويتر" تطبيق البروتوكلات الوقائية والإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من فيروس "كورونا".

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