شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1432 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 299.914 حالة؛ بينما وصل مجمل حالات التعافي إلى 268.385 حالة، وإجمالي الوفيات 3.436 حالة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن الحالات النشطة بلغت 28.089 حالة؛ فيما الحالات الحرجة 1.758 حالة، مؤكدًا على وجود انخفاض كبير لعدد الحالات المسجلة في منطقة الرياض، حيث تم تسجيل 45 حالة جديدة فقط.