بالفيديو.. لحظة هطول أمطار على شرق السودة بأبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار على شرق السودة بمدينة أبها، اليوم الاثنين. كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار على شرق السودة بمدينة أبها، اليوم الاثنين. وأظهر الفيديو، مشاهد بديعة لسقوط الأمطار على المرتفعات الخضراء في أبها بينما كانت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى هطول أمطار على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

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