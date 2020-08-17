شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بريطاني يُحدد موعد عودة الرحلات من المملكة إلى لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

أعلن القنصل العام البريطاني في جدة، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي، سيف آشر، عن بدء الرحلات إلى لندن من المملكة يوم 22 أغسطس الجاري.

وقال سيف آشر في تغريدة له: " سيتم فتح الطيران من جدة إلى لندن هيثرو لكل من البريطانيين وكل من يحمل تأشيرة دخول أو فيزا لبريطانيا ابتداءً من تاريخ 22 أغسطس الجاري".

وكانت المملكة قد علّقت الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - ، حتى الوقت الحالي.