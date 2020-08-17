بالصور.. إغلاق مطعم "شهير" لبيع الكباب في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطعم شهيرلبيع الكباب، وذلك بعد رصد الفرق الرقابية لعدة مخالفات صحية به. أغلقت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطعم شهيرلبيع الكباب، وذلك بعد رصد الفرق الرقابية لعدة مخالفات صحية به. وعثرت الفرق الرقابية على مواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم معاد تجميدها، وشحوم مجهولة المصدر، بجانب تدني مستوى النظافة. وأكدت البلدية أنه تم إتلاف 55 كغم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، 84 كغم مواد أولية، و15 كغم خضروات فاسدة. Advertisements

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