التأمينات الاجتماعية: 3 خطوات لإنهاء نشاط منشأة مسجلة بالمؤسسة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات إنهاء نشاط منشأة مسجلة بالتأمينات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد حذف منشأة من السجل الخاص فيني لأنه مسبب ضرر لي بمؤسسة ثانيه كيف أحذف المنشأة من السجل؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» قائلًا: «لإنهاء نشاط المنشأة في التأمينات يمكنك تعبئة نموذج (عمليات صاحب العمل) وتقديم طلبك إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».

وأضاف: «وللحصول على النموذج ومعرفة المستندات يمكنك الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هناد)».

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