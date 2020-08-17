إلكترونيًا.. آلية إصدار مشهد الإعاقة من التنمية البشرية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية وخطوات إصدار مشهد الإعاقة .

وقالت وزارة الموارد البشرية، إن خدمة إصدار مشهد الإعاقة يمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة ولديهم تقييم إعاقة من تقديم طلب على مشهد إلكتروني موثق بمعلومات الشخص والإعاقات المسجلة له بحسب الشروط والضوابط وطباعته وإرساله بشكل فوري.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن خطوات الحصول على خدمة إصدار خدمة مشهد الإعاقة تتضمن:

1-سجل دخولك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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2-اختر خدمة إصدار مشهد إعاقة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم قدم الطلب.

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