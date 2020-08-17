الوزارة حددت 3 خطوات
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية وخطوات إصدار مشهد الإعاقة .
وقالت وزارة الموارد البشرية، إن خدمة إصدار مشهد الإعاقة يمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة ولديهم تقييم إعاقة من تقديم طلب على مشهد إلكتروني موثق بمعلومات الشخص والإعاقات المسجلة له بحسب الشروط والضوابط وطباعته وإرساله بشكل فوري.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن خطوات الحصول على خدمة إصدار خدمة مشهد الإعاقة تتضمن:
1-سجل دخولك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2-اختر خدمة إصدار مشهد إعاقة من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3- قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم قدم الطلب.
اقرأ أيضًا:
وزارة الموارد البشرية تحدد حالة تمنع إلغاء رخصة العمل بعد دفعها
وزارة الموارد البشرية: نقل الكفالة الداخلي بين منشآت الكفيل الواحد مشروط بإجراء أساسي
كانت هذه تفاصيل خبر إلكترونيًا.. آلية إصدار مشهد الإعاقة من التنمية البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.