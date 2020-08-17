اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الإثنين، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة، وذلك للعام الدراسي 1441/1442هـ.

وكشف الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر موقع «تويتر»، عن أن نسبة المنقولين وصلت إلى 32% وعددهم 1013؛ حيث وصل عدد المتقدمين إلى 3179، أما نسبة المنقولات فهي 25%، وعددهن 1155، حيث وصل عدد المتقدمات إلى 4638.

وأوضح الحساب أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال الرابط الآتي (اضغط هنا).

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