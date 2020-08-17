أخبار السعودية اليوم.. «الزكاة والدخل» تمدد مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين.. و5 خطوات لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 17 أغسطس 2020م، منها: 5 خطوات تساعدك على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، والمرور يوضح حكم استخدام الطفل أو الراكب للجوال بالمركبة و«الزكاة والدخل» تمدد مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين.

«المرور» يوضح حكم استخدام الطفل أو الراكب للجوال بالمركبة

جدد المرور السعودي، تذكيره، بأن استخدام الطفل أو الراكب بالمقعد الخلفي في المركبة، للجوال، لا يعد مخالفة.

«الموارد البشرية» توضح طريقة الالتحاق بنظام العمل المرن وحساب الأجر

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة كيفية الالتحاق بنظام العمل المرن.

5 خطوات تساعدك على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المستفيدين إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم ضمن حملة «حدثت بياناتك.. ضمانك أمانك».

ديوان المظالم: 35 ألفًا استفادوا من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة «معين»

أوضح ديوان المظالم أن 35318 شخصًا استفادوا من خدمة تبادل المذكرات على منصة «معين» الإلكترونية، منذ إطلاقها في شهر شعبان الماضي.

فوز 3 فرق في تحدي «ذكاء الموارد البشرية» لأتمتة عملية التوظيف

أعلن مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال الحفل الختامي الافتراضي لتحدي «ذكاء للموارد البشرية»، فوز فريق «نيوتن» بالمركز الأول، فيما حصل فريق «شفتات» على المركز الثاني، وفريق «Beginning» على المركز الثالث.

«الصحة» توجه 3 نصائح للحفاظ على العينين من أضرار الشاشة

وجّهت وزارة الصحة ثلاث نصائح لتفادي أضرار الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو المحمول لفترات طويلة، على العينين.

«واصل التجاري».. خدمة جديدة من البريد السعودي لدعم التعاملات الإلكترونية

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أوضح البريد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، آلية استخدام خدمة واصل التجاري التي تهدف إلى تقديم عنوان سهل وواضح ومعياري للجهات التجارية لتحقيق تطلعات رجال الأعمال.

«الزكاة والدخل» تمدد مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمديد مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين» حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م.

الأمير عبد الرحمن بن خالد: اعتماد السنة الدولية للإبليات «خطوة كبيرة»

قال ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، الأمير عبد الرحمن بن خالد، إن اعتماد منظمة الأمم المتحدة السنة الدولية للإبليات 2024 سيكون له أثر بالغ في التعريف بكل ما يخص الإبل، وخطوة كبيرة في تمكين المنظمة الدولية للإبل «ICO» من تحقيق أهدافها التنموية.

الجامعة الإلكترونية.. تعرّف على نظام الدراسة وتخصصات برامج الماجستير

تفتح الجامعة السعودية الإلكترونية، ظهر اليوم الاثنين، باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل 1442 هجري.

هيئة تنظيم الكهرباء تحدد 5 معايير للحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة

حددت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 5 معايير تُمكّن المستفيد من الحصول على التعويض المالي من مقدم الخدمة.

«الخثلان» يوضح حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل نضجها

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل تمام نضجها بسعر أقل ما هو عليه بعد النضج.

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