الصحة: تعافي 1432 حالة جديدة من كورونا.. وإصابة 1372

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 299.914 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1432 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 268.385 حالة، كما تم تسجيل 28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3436 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الأحد، إن «المنحنى الوبائي لفيروس كورونا مرّ بمرحلة استقرار ونزول ولكن لا نتوقع أبدًا في المنحنيات أن تواصل نزولها دون المرور بمرحلة استقرار، وقد نكون حاليًا نمر بها، ومن المهم معرفة ماذا يعقب هذه المرحلة مع استمرار الالتزام وتقيد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، ونستبشر خيرًا بالتقدم في الاتجاهات الإيجابية».

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