«الموارد البشرية» توضح طريقة الالتحاق بنظام العمل المرن وحساب الأجر

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة كيفية الالتحاق بنظام العمل المرن.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن برنامج العمل المرن هو عمل يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل واحد أو أكثر بعدد ساعات محددة، لا تزيد عن 95 ساعة شهريًّا ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة.

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية فأن نظام العمل المرن يشمل جميع الفئات العمرية التي يمكنها أن تعمل وفقًا لهذا النظام، وكذلك جميع المهن.

ويمكن الاشتراك في نظام العمل المرن من خلال التسجيل في منصة العمل المرن بالنمسبة للمنشآت أما الأفراد فيمكنهم التسجيل مباشرة في المنصة أو عن طريق المنشأة.

وتتضمن شروط الالتحاق في نظام العمل المرن: أن يكون المتقدم/ة للبرنامج سعودي/ة الجنسية، ويخضع البرنامج لنظام التأمينات الاجتماعية، ويشترط توثيق العقود في منصة العمل المرن.

كما أوضحت منصة العمل المرن أن آلية التسجيل لمزودي الخدمة في البوابة الإلكترونية للعمل المرن تكون عبر إتباع الخطوات التالية:

1-يتم تسجيل كمزود خدمة عن طريق المنصة الإلكترونية للعمل المرن.

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2-إرفاق المتطلبات

3-إنشاء العقد

4-إدخال بيانات صاحب العمل/العامل.

5- تسجيل وتأكد من بيانات العامل في (أبشر/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

6- توثيق العقد

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