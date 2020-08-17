خلافٌ حادٌّ يسفر عن مقتل شاب بطعنات عدة بأبوعريش

أسفر خلاف حادٌّ وقع بين شابين في العقد الثالث من العمر في إحدى القرى التابعة لمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان تطور إلى قيام أحدهما بقتل الآخر بتسديد طعنات عدة له أدت إلى وفاته، وفقًا لمصادر خاصة.

وقالت المصادر لـ«عاجل» إن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تلقت بلاغاً بالحادثة وانتقلت فرق أمنية للموقع ومنها الشرطة والأدلة الجنائية والتحريات والبحث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع البصمات من مكان الجريمة وفتح تحقيقات أمنية بالواقعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجهات الأمنية استطاعت في وقت وجيز التعرف على القاتل والقبض عليه وإيداعه قسم التوقيف بمركز الشرطة؛ تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معه، فيما تم وضع جثمان المقتول في ثلاجة الموتى بالمستشفى لعرضه على الطبيب الشرعي ورفع تقرير طبي عن حادثة القتل التي تعرّض لها.

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