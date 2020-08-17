خلافٌ حادٌّ يسفر عن مقتل شاب بطعنات عدة بأبوعريش

تم إلقاء القبض على القاتل..
أسفر خلاف حادٌّ وقع بين شابين في العقد الثالث من العمر في إحدى القرى التابعة لمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان تطور إلى قيام أحدهما بقتل الآخر بتسديد طعنات عدة له أدت إلى وفاته، وفقًا لمصادر خاصة.
وقالت المصادر لـ«عاجل» إن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تلقت بلاغاً بالحادثة وانتقلت فرق أمنية للموقع ومنها الشرطة والأدلة الجنائية والتحريات والبحث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع البصمات من مكان الجريمة وفتح تحقيقات أمنية بالواقعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجهات الأمنية استطاعت في وقت وجيز التعرف على القاتل والقبض عليه وإيداعه قسم التوقيف بمركز الشرطة؛ تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معه، فيما تم وضع جثمان المقتول في ثلاجة الموتى بالمستشفى لعرضه على الطبيب الشرعي ورفع تقرير طبي عن حادثة القتل التي تعرّض لها.
اقرأ أيضًا:
جريمة قتل بشعة بجازان.. شاب ينحر والده في ظروف غامضة
كانت هذه تفاصيل خبر خلافٌ حادٌّ يسفر عن مقتل شاب بطعنات عدة بأبوعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.