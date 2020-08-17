«حقوق الإنسان» تطالب مراكز الحماية بالإبلاغ عن حالات الإيذاء أو التهديد

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه يجب على مراكز الحماية الاجتماعية إذا اكتشفت جريمة أو التهديد بها خلال معالجتها لحالات الإيذاء، إبلاغ الشرطة والنيابة العامة فورًا.

وذكرت حقوق الإنسان –عبر تويتر- أنه يجب على مركز الحماية الاجتماعية، إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، أو إذا اكتشفت من خلال معالجتها لحالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها، أن تقوم بإبلاغ الشرطة والنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وطالبت هيئة حقوق الإنسان بإبلاغ مركز بلاغات العنف الأسري عند تواجد حالة الغيذاء عبر الرقم «1919» أو الشرطة عبر الرقم «999».

وأوضحت حقوق الإنسان –عبر إنفوجراف- أنه وفقًا للنظام فإن الايذاء هو كل فعل أو امتناع عن فعل واجب أدى إلى ضرر بالمولى عليه. أما الإساءة الجسدية فهي: الاستخدام المتعمد للقوة الفيزيائية أو المعنوية لإحداث ضرر جسدي على شخص آخر.

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والإهمال هو: كل فعل أو امتناع عن فعل واجب أدى بحد ذاته إلى أذى مباشر أو غير مباشر على المجني عليه، أما الإساءة النفسية فهي: كل ضرر نفسي حدث بسبب سلوك مستمر، وذلك بهدف المساس بكرامة المعنف أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام.

والاستغلال هو: إلحاق الضرر بشخص آخر بأية طريقة كانت أو أي تصرف بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة، أما الإساءة الجنسية فهي: تعرض الشخص لأي فعل أو قول أو استغلال جنسي غير مشروع بأية وسيلة كانت، ولو لمرة واحدة، ويدخل ذلك في تعريض المعتدى لمواد إباحية أو مخلة بالآداب، أو سلوك جنسي.

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