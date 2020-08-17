هل يتم وضع الآيبان البنكي لرب الأسرة أم التابعين؟.. حساب المواطن يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الآيبان البنكي يكون خاصًّا بالمستفيد الرئيس «رب الأسرة» وليس خاصًّا بالتابعين له.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التباع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «لابد أن يكون الآيبان البنكي مرتبط باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المستفيدين، مفاده هل يضع الآيبان البنكي الخاص به أم الخاص بالتابعين له؟.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح الموقف حال تعدد السجلات التجارية

بالتفاصيل.. حساب المواطن يوضح آلية الاعتراض على مبلغ الدعم لدفعة أغسطس