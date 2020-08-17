هل يتم وضع الآيبان البنكي لرب الأسرة أم التابعين؟.. حساب المواطن يجيب

دًا على استفسار من مواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، أن الآيبان البنكي يكون خاصًّا بالمستفيد الرئيس «رب الأسرة» وليس خاصًّا بالتابعين له.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التباع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «لابد أن يكون الآيبان البنكي مرتبط باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)».
جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المستفيدين، مفاده هل يضع الآيبان البنكي الخاص به أم الخاص بالتابعين له؟.
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