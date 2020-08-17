تمهيدًا لدعوة الشركات لتقديم عروضها..

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن نتائج التقييم لطلبات التأهيل المسبق للشركات لمشروع تنفيذ وتطوير مشروع نظام الموارد المركزي لوزارة الدفاع Centralized ERP System. ووجهت وزارة الدفاع الشكر لجميع الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في برنامج التأهيل المسبق لمشروع «تنفيذ وتطوير مشروع نظام الموارد المركزي لوزارة الدفاع»، «Centralized ERP System». وجاء إعلان نتائج التأهيل تمهيدًا لدعوة الشركات لتقديم عروضهم حسب البيان التالي: Advertisements يوضع الجدول المرفق على الجروب اقرأ أيضًا: هل يتم وضع الآيبان البنكي لرب الأسرة أم التابعين؟.. حساب المواطن يجيب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع» تعلن نتائج التأهيل لتنفيذ وتطوير مشروع نظام الموارد المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.