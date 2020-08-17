«الصحة» تحدد احتياجات الرجال والنساء من المياه يوميًا

أوضحت وزارة الصحة المقدار اليومي الذي يحتاجه الفرد من المياه، مشيرة إلى أن ذلك المقدار يتوقف على عوامل عدة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن احتياجات الفرد من المياه تعتمد على العديد من العوامل، من بينها العمر، الصحة، مدى النشاط ومكان الإقامة.

وأوضحت الوزارة أنه بشكل عام يحتاج الفرد إلى: «2.7» لتر من السوائل للنساء، و«3.7» لترات من السوائل للرجال.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوصيات تشمل السوائل من الماء وغير ذلك من المشروبات والأطعمة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توجه 3 نصائح للحفاظ على العينين من أضرار الشاشة

بالفيديو.. متحدث الصحة: المنحنى الوبائي مرّ بمرحلة استقرار لكن احذروا التهاون والتساهُل