يشمل المشروبات والأطعمة
أوضحت وزارة الصحة المقدار اليومي الذي يحتاجه الفرد من المياه، مشيرة إلى أن ذلك المقدار يتوقف على عوامل عدة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن احتياجات الفرد من المياه تعتمد على العديد من العوامل، من بينها العمر، الصحة، مدى النشاط ومكان الإقامة.
وأوضحت الوزارة أنه بشكل عام يحتاج الفرد إلى: «2.7» لتر من السوائل للنساء، و«3.7» لترات من السوائل للرجال.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوصيات تشمل السوائل من الماء وغير ذلك من المشروبات والأطعمة.
اقرأ أيضًا:
«الصحة» توجه 3 نصائح للحفاظ على العينين من أضرار الشاشة
بالفيديو.. متحدث الصحة: المنحنى الوبائي مرّ بمرحلة استقرار لكن احذروا التهاون والتساهُل
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تحدد احتياجات الرجال والنساء من المياه يوميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.