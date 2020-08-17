ضمن حملة «لا تأجلها»
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة كيفية حجز موعد لتطعيم الأطفال عبر تطبيق موعد ضمن حملة «لا تأجلها».
وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي أن هناك خطوات عدة لحجز موعد لتطعيم الأطفال، منها الدخول أولًا على التطبيق ثم اختيار أيقونة «حملات» ثم النقر على حملة «تطعيمات الأطفال» ومن ثم النقر على «حجز موعد».
ومن ثم اختار المركز الأقرب لك، ثم اختار اليوم والوقت، ثم كتابة السبب «لتطعيمات الأطفال» ثم النقر على «حجز موعد» ثم ستظهر لك رسالة أنه تم حجز الموعد، وفقًا لوزارة الصحة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرّف على آلية حجز موعد لتطعيم الأطفال من وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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