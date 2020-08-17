أمين الجوف يبحث تلبية احتياجات أهالي طبرجل

ناقش أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان الارتقاء بالخدمات البلدية في محافظة طبرجل وتلبية مطالب الأهالي والاحتياجات الخدمية، إلى جانب مقترحات وملاحظات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس الشرعان مع رئيس بلدية طبرجل ناصر الوطبان، ورئيس المجلس البلدي في المحافظة عبدالكريم الصبيحة. وبحث الشرعان خلال الاجتماع سير المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة، ووجه بتذليل أي عقبات إن وجدت، وتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات، وفي إطار الجدول الزمني المعتمد. واستعرض الاجتماع التعاون بين البلدية والمجلس البلدي لتلبية احتياجات الأهالي ومتابعة المشروعات، كما تضمن جدول الأعمال بحث تقديم الخدمات للقرى والهجر بالمحافظة، والإطلاع على مختلف المشروعات المنفذة والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



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