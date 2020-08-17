اجتماع نائب أمير مكة المكرمة بمدراء التعليم

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة أحمد الزائدي، ومدير عام تعليم جدة سعد المسعودي، ومدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي ، ومدير تعليم القنفذة محمد الزاحمي، ومدير تعليم الليث زكي الحازمي ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، واستمع الأمير إلى شرح عن استعداد إدارات التعليم للعملية التعليمية والتي ستكون عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد، وخطط الاتصالات وتقنية المعلومات لتجويد الاتصالات في محافظات المنطقة بما يضمن سير العملية التربوية وتحقيق الاستفادة لكافة شرائح الطلاب.
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