اخبار السعوديه

اجتماع نائب أمير مكة المكرمة بمدراء التعليم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور مدراء التعليم بالمنطقة ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة، لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل.

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة أحمد الزائدي، ومدير عام تعليم جدة سعد المسعودي، ومدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي ، ومدير تعليم القنفذة محمد الزاحمي، ومدير تعليم الليث زكي الحازمي ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، واستمع الأمير إلى شرح عن استعداد إدارات التعليم للعملية التعليمية والتي ستكون عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد، وخطط الاتصالات وتقنية المعلومات لتجويد الاتصالات في محافظات المنطقة بما يضمن سير العملية التربوية وتحقيق الاستفادة لكافة شرائح الطلاب.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع نائب أمير مكة المكرمة بمدراء التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا