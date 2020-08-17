استقبال الأمير خالد الفيصل للعميد السبيعي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان ، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين )، قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة المُعين حديثا العميد ركن فهد السبيعي .وهنأ، السبيعي ، بمناسبة تعيينه، في مهمات عمله.

فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة، عن شكره وتقديره، لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، مؤكداً أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.