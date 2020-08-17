السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع التحضيري لاجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة



حائل27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم الاجتماع التحضيري الثاني للاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

واطلع سمو أمير منطقة حائل على ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لجمعية الإسكان التعاوني في منطقة التي منها الدراسة السوقية لمشروع الجمعية وأهدافها وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع.

ووجه سموه بأن تستكمل الدراسة خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الجوانب وتسمية بيت خبرة معتمد لهذا الغرض.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري , ومدير عام فرع الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان , والمدير التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل فؤاد الغصاب , وعدد من المسئولين بالمنطقة.

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16:21ت م

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