السعودية اليوم / بلدي تبوك يستعرض مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار



تبوك 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه الـ 60 أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضائه.

واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة الحساب الختامي لأمانة تبوك للعام المالي 2018 م ، واستعراض التقرير نصف السنوي لعام 2020 بشأن الإيرادات الواجب تحصيلها خلال تلك الفترة.

‏كما ناقش المجلس تقرير مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للمشروعات الجارية والمنتهية. وقرر أعضاء المجلس تشكيل لجنة لزيارة هذه المشروعات ميدانياً وتقديم تقرير للمجلس في اجتماعه القادم.

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16:18ت م

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