السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 64 شخصاً وانهيار 30 ألف منزل



الخرطوم27ذو الحجة 1441ه الموافق17اغسطس2020واس

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 64 وفاة و25 إصابة منذ بداية فصل الخريف.

وأفادت وزارة الداخلية السودانية في بيان أن جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغت 64 وفاة و25 إصابة، وتضرر 30 ألفا و430 منزلا في أنحاء السودان جراء السيول؛ بينها 14 ألفا و26 انهارت كليا، و16 ألفا و410 انهارت جزئياً.

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16:13ت م

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